Les verts obtiendraient également la Mobilité, le Climat et l'Energie dans leurs matières wallonnes, des dossiers très importants pour eux...





Outre Céline Tellier, Jean-Marc Nollet a proposé également comme ministre les députés Manu Disabato et Bénédicte Linard. Philippe Henry ferait également son retour au gouvernement wallon. Le nom de Bénédicte Linard vient également d'être aprouvé par les membres d'Ecolo. Les noms de Disabato et de Henry sont toujours soumis aux débats : ce sera l'un ou l'autre et les écolos doivent se prononcer maintenant.

Jean-Marc Nollet, le coprésident d'Ecolo, l'aurait rencontrée en début de semaine pour lui proposer ce poste en lien avec ses compétences. Elle a accepté. Son nom a été proposé à l'AG d'Ecolo ce jeudi soir. Céline Tellier obtient l'Environnement et l'Aménagement du Territoire. Les membres d'Ecolo, réunis en assemblée générale ce jeudi soir, viennent d'approuver son nom.