Politique belge CD&V, Open VLD et MR toujours dans l’attente de leur nouveau président Antoine Clevers

Ils étaient sept sur la ligne de départ. Il ne devrait en rester que deux ce lundi. Le CD&V dévoilera vers midi les résultats de son élection présidentielle interne. Si aucun des sept candidats n’a obtenu la majorité absolue (plus de 50 % des voix), un second tour sera organisé, ce qui est hautement probable. En tout état de cause, le nom du successeur de Wouter Beke, devenu ministre du gouvernement flamand, sera connu le 6 décembre au plus tard.