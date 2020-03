Le CD&V peut-il débloquer le processus de formation du prochain gouvernement fédéral ? À l’heure actuelle, le top du parti - le président Joachim Coens, les ministres Hilde Crevits et Koen Geens - refuse de lâcher la N-VA.

Il pense que seul Bart De Wever peut changer la donne. "On espère toujours que le président de la N-VA soit formellement investi d’une mission de formation dans les jours ou semaines qui viennent", expose une source interne. Certains députés en ont cependant marre du diktat de leurs têtes pensantes. À la Chambre, des élus réclament de tester une alternative sans la N-VA et de discuter avec d’autres partis d’une possible coalition Vivaldi réunissant les socialistes, les libéraux, les verts. Presque tous les députés CD&V à la Chambre (ils sont douze) estiment qu’il faudrait au moins accepter d’explorer cette piste.

Coens marche sur des œufs

L’information parue jeudi dans Het Nieuwsblad n’a pas manqué d’alimenter les débats dans les cénacles politiques. Le CD&V s’apprête-t-il pour autant à lâcher la N-VA ? La question continue de faire des vagues au sein du parti social-chrétien flamand.

Le président Joachim Coens marche sur des œufs. Au sein de son parti, tous les nez ne sont pas pointés dans la même direction. À la veille du week-end dernier, le parti avait sondé rapidement ses 7 000 membres. Ils s’étaient finalement prononcés aux deux tiers pour le maintien d’un gouvernement s’appuyant sur une majorité côté flamand, avec la N-VA donc. Certains avaient cependant critiqué le sérieux de ce sondage largement improvisé. Plusieurs élus s’estimant même "piégés".

Le désaccord avec le top du parti est flagrant et date de bien avant le sondage, souligne une source qui constate que "l’impasse actuelle est due au PS qui a envoyé sur les roses l’explorateur royal Koen Geens". Un député assure cependant qu’entre la N-VA et le PS, la mayonnaise ne prendra pas. "L’acharnement thérapeutique ne sert à rien, il faut bien avancer, oui, mais quelle voie emprunter ?"

Partition finale ?

Theo Francken (N-VA) l’avait dit il y a quelques semaines : "Une coalition Vivaldi au niveau fédéral serait ‘la partition parfaite pour la fin de la Belgique’." Que du contraire, assure une majorité de députés CD&V à la Chambre. Selon eux, la vraie question est : "Voulez-vous une Vivaldi ou des élections anticipées ?" Le constat est flagrant : personne, sauf le Vlaams Belang sans doute, ne souhaite aller aux urnes dans l’immédiat. Selon un député CD&V, les partis centristes jouent leur survie et doivent donc tenter d’autres pistes - dont celle de la Vivaldi.

Montée de pression

Les membres du CD&V à la Chambre font monter la pression en laissant entendre leur voix de la sorte. Cette pression pourrait encore monter d’un cran dans les jours qui viennent en raison notamment des conséquences de l’épidémie en Belgique et du déficit budgétaire qui pourrait friser les 14 milliards (sans prendre en compte les conséquences du coronavirus). C’est pour cette raison que le président Joachim Coens n’a jamais voulu fermer la porte définitivement au scénario Vivaldi.Jacques Hermans