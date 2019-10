Charles Michel a été nommé ce jeudi 31 octobre ministre d'État par le Roi Philippe. L'ex-Premier ministre et futur président du Conseil européen a reçu ce titre honorifique à la demande de celle qui a repris le flambeau à la tête du gouvernement en affaires courantes, Sophie Wilmès (MR). Un honneur dont son père, Louis Michel, avait déjà été gratifié., estime Christian Behrendt, constitutionnaliste. Selon ce dernier, bien que cette nomination soit, voire, elle ne donne accès, dans la pratique, qu'à une institution, détaille M. Behrendt.

© Belga



La dernière fois que le Roi a réuni cet organe, il a dû se prononcer sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise sur la décolonisation, le 18 février 1960. Ce n'était pourtant que la cinquième fois que le Conseil de la Couronne était convoqué par le souverain. Pourquoi donc ce dernier ne fait-il plus appel à cette institution toujours bien existante? Pour le constitutionnaliste, la réponse est claire: elle n'est plus du tout dans l'air du temps. "Il n'y a pas de ministre d'Etat issu de tous les partis existant de nos jours , explique Christian Behrendt. Il manque par exemple au sein du Conseil de la Couronne des formations politiques telles que la N-VA ou le Vlaams Belang. Démocratiquement parlant, il n'est donc pas du tout représentatif du paysage politique actuel". Aujourd'hui, le souverain préfère dès lors organiser des consultations individuelles, avec les personnes de son choix.

Cela ne revient toutefois pas à dire que cette nomination est vaine pour Charles Michel. En effet, si la situation vient à se complexifier au niveau fédéral comme on a déjà pu le constater dans le passé, le Roi peut faire appel à un ministre d'Etat pour lui confier une mission. Dans le futur, le libéral pourrait donc être amené à prêter main forte en cas de crise politique dans le plat pays, que le président du MR quitte toutefois au profit de Conseil européen. "C'est un titre que le Roi remet souvent à des personnes qui quittent la scène politique interne" , déclare M. Behrendt.



Mais comment sont choisis les ministres d'Etat de façon générale? Et surtout qui les choisit? La décision revient au Premier ministre qui propose un nom au souverain. "La marge de manœuvre du Roi reste toutefois très importante, bien plus que pour des arrêtés royaux, conclut le constitutionnaliste. Ce dernier aurait tout à fait pu refuser la nomination de Charles Michel, ce qu'il n'a pas fait". Le souverain veille tout de même, au-delà du parcours de la personne, à assurer une certaine parité entre les différents courants et les langues nationales au sein du Conseil de la Couronne.



Du haut de ses 43 ans, Charles Michel rejoint donc Antoinette Spaak, Wilfried Martens ou encore Guy Verhoofstadt, dans la liste des quelque 160 ministres d'Etat qui ont été nommés dans notre pays depuis sa création.