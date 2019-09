2

Les plans de Di Rupo pour s'assurer une place de choix dans un des futurs gouvernements

Une hypothèse commence à circuler dans les rangs du PS. Certains voient Elio Di Rupo prendre la direction de Namur et la ministre-Présidence en Wallonie. Le hic, dans ce cas de figure, c’est que le Montois devrait provoquer des élections internes alors que tout reste à faire au fédéral et qu’il faudra bien un chef. Et puis, en lâchant la présidence et donc la main sur les futures négociations au fédéral trop vite, il risque aussi de passer à côté des toutes petites chances qui lui restent d’être à nouveau Premier ministre.