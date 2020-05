À l’expression "plan de relance", Maxime Prévot, le président du CDH, préfère celle de "plan de rebond et de réorientation". "Un plan de rebond parce qu’on a besoin d’un électrochoc à très court terme pour permettre aux gens de sortir de la crise." Mais il plaide aussi pour une transition globale. "On doit réorienter notre économie pour qu’elle soit plus verte et plus humaine." Son parti défend ainsi une série de mesures à court, moyen et long termes dans le but, dit-il, de "se relever", puis de "marcher" et enfin de "courir", d’"accélérer vers la transition".