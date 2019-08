Le profil de la – probable – colistière bruxelloise de Nollet, Rajae Maouane, est jugé trop faible. Panique chez les verts.

Nouveau rebondissement dans la course à la coprésidentielle chez Écolo. Ces dernières heures, des appels du pied se multiplient à l’adresse de la Bruxelloise (et clivante) Zoé Genot, que d’aucuns estiment désormais seule capable de former un tandem équilibré et solide aux côtés du Wallon Jean-Marc Nollet. À quarante-huit heures de la limite pour le dépôt des candidatures, c’est en fait la panique dans les rangs des écologistes. Pour rappel, les élections coprésidentielles chez Écolo auront lieu le 15 septembre. Les potentiels tickets de candidats sont donc priés de se constituer et de se manifester pour ce dimanche à minuit.

(...)