Les socialistes francophones et les nationalistes flamands pourront-ils s’entendre ? Cette question est l’une des trames de la politique belge depuis qu’Elio Di Rupo et Bart De Wever ont tenté, en vain, de former un gouvernement fédéral. C’était durant la crise des 541 jours qui a traversé les années 2010 et 2011. Une dizaine d’années plus tard, le dilemme n’est pas résolu. Le plus grand parti du nord du pays et le plus grand parti du sud du pays semblent condamnés à s’entendre, faute d’autres majorités possibles ou crédibles. Paul Magnette a remplacé Elio Di Rupo à la présidence du PS, Bart De Wever est resté en place à la tête de la N-VA. Le Palais les a chargés d’une mission de la dernière chance. Cet été, les deux hommes s’efforceront de tracer les contours d’un gouvernement qui réunirait leurs formations.