Christian Behrendt (ULiège) : "Il ne faut pas écarter a priori la piste d’un gouvernement minoritaire" © BELGA/D.R. Politique belgeInterview Frédéric Chardon

Au fédéral, le monde politique reste dans l'impasse. Les présidents du MR, de l'Open VLD et du CD&V ont repris la main dans les discussions, ils vont tenter de mettre en place la majorité la plus large possible. S'ils échouaient, la Belgique pourrait toutefois éviter les élections anticipées. En effet, une solution a été avancée par Paul Magnette et Conner Rousseau, les dirigeants du PS et du SP.A, suite à leur récent tour de table : un gouvernement qui disposerait d'une majorité relative (et composé des trois grandes familles politiques traditionnelles).