La fédération liégeoise du PS s’est fait remarquer, jeudi dernier, lors du congrès de participation au cours duquel les quatorze fédérations socialistes ont voté leur adhésion aux accords wallon et communautaire. En prenant la parole plus longtemps que ses homologues, le président liégeois, Jean-Pierre Hupkens, appelait son président de parti, Elio Di Rupo, à ne pas oublier que la "fédé" liégeoise avait fait du bon travail lors des élections du 26 mai. Il citait même le premier d’entre eux : Jean-Claude Marcourt. On comprenait qu’il s’agissait là d’un soutien clair à celui qui prit la tête de l’économie wallonne treize ans durant. Quelques heures plus tard, la claque était lourde : Marcourt n’était même pas retenu comme ministre wallon.

