Il aura attendu longtemps avant d’être désigné ministre par son parti. Christophe Collignon, fils de Robert (ancien ministre-Président wallon et ancien président du Parlement wallon), frère de Christine (échevine à Villers-le-Bouillet) est député wallon depuis 2004 et bourgmestre de Huy depuis 2016. Ce natif d’Amay, qu’il a quitté pour Huy, barré dans ses ambitions politiques locales par Jean-Michel Javaux (Écolo), est licencié en droit de l’ULiège et avocat de profession.