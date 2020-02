Politique belge Cinq mois après sa mise en place, que fait donc le gouvernement wallon et où en sont les réformes "basculantes" annoncées? Stéphane Tassin

En 5 mois on aurait pu s’attendre à voir un peu plus vite les effets des réformes "basculantes" annoncées par le nouvel attelage. D’où vient le problème ? On se tourne alors vers le capitaine de l’équipe. Est-il l’homme qu’il faut pour diriger le gouvernement ? N’a-t-il pas fait son temps ? La réponse du ministre-Président.