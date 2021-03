Le couvre-feu instauré en Belgique depuis plus de quatre mois va-t-il disparaître sous les coups de boutoir de ses opposants ? On ne peut l’affirmer à ce stade, mais la pression se fait de plus en plus grande. Après la N-VA, c’est le PTB qui a annoncé le dépôt d’une proposition visant à supprimer le couvre-feu. Et dans la majorité fédérale, les opposants à cette mesure radicale donnent également de la voix.