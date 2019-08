Jan Jambon est nommé formateur d'une coalition suédoise en Flandre, Bart De Wever dépose une note de départ et le CD&V et l'Open VLD sont réunis en réunion de parti ce lundi matin. Tous les feux sont au vert (ou presque) pour affirmer qu'un nouveau gouvernement suédois devrait voir le jour en Flandre.

Attention, les bureaux de parti des démocrates-chrétiens et des libéraux flamands doivent encore apprécier positivement ou négativement la note de négociation gouvernementale de l'informateur flamand. Mais déjà, les langues se délient sur les conséquences futures d'une tel agencement au nord du pays.

Elio Di Rupo, actuel président du parti socialiste francophone, l'un des partis ayant la main pour les négociations fédérales (avec la N-VA), a commenté dans la foulée: "Nous respectons le choix de Bart De Wever en Flandre. Mais je veux être clair. Le PS veut une politique plus sociale et plus juste aussi au niveau fédéral. (...) S’imaginer que le PS pourrait faire l’appoint et dépanner les anciens partenaires de la coalition suédoise pour former un gouvernement fédéral, relève de l’illusion."

Une façon de dire que l'hypothèse d'une coalition suédoise flamande aura bel et bien des effets collatéraux sur la formation d'un futur exécutif fédéral.