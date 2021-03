Comité de concertation : le dilemme politique d’Alexander De Croo Politique belgeAnalyse Frédéric Chardon

© BELGA

La possible "troisième vague" place le Premier ministre dans une situation délicate. Il doit assumer les décisions anti-Covid récentes, plutôt modérées si l’on compare la Belgique à d’autres pays européens, tout en se préparant à durcir le ton. Les chiffres sont mauvais et ne laissent plus vraiment d’alternative. Le Comité de concertation (Codeco) annoncé ce mercredi matin devrait prendre le contre-pied de la ligne de conduite souple validée vendredi lors du Codeco précédent.