Chaque journée sans décision qui passe en cette résurgence de l’épidémie de Covid-19 dans notre pays est une journée perdue. Les décideurs politiques en sont conscients et prennent, au grand désarroi de la population, des mesures en ordre dispersé. Mardi soir, la Flandre a bouclé - pour un temps - ce marathon d’annonces intempestives en resserrant elle aussi l’étau sanitaire autour de sa population. Samedi, Bruxelles faisait de même et avant elle encore, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles officialisaient un nouveau train de mesures… quelques heures à peine après celles annoncées vendredi matin par le Premier ministre et les ministres-Présidents. Sincèrement, qui suit encore dans ce pays ?