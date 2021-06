Apprentissage des langues, usage du numérique, nouvelles crèches: comment Bruxelles va investir dans la formation Politique belge Alice Dive

© Shutterstock Bruxelles veut notamment doper l’apprentissage des langues nationales.

Bruxelles, à l’instar de nombreuses villes européennes, est confrontée à d’importantes disparités socio-économiques sur son territoire. Les effets de la crise sanitaire ont amplifié ce phénomène. Lisez plutôt : en septembre 2020, le chômage bruxellois est reparti à la hausse avec un taux de 16,1 %. Sans surprise, le public des jeunes chercheurs d’emploi est le plus impacté avec 28,3 % de taux de chômage. Afin de contrer cette tendance et de relancer son économie, la Région bruxelloise - comme les autres entités fédérées du pays - a arrêté en début d’année une liste de projets d’investissement qu’elle a soumise à l’Europe. Mercredi dernier, la Commission européenne a donné son feu vert à ce "plan de résilience et de relance belge" (PRR).