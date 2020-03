L’influence qu’ont sur le cours des choses les évènements imprévus est toujours sous-estimée par les analystes. La Belgique s’enfonçait depuis plusieurs mois dans les eaux noires de la paralysie politique lorsqu’un virus vint bouleverser les certitudes. Ce jeudi, la plus grande partie de l’opposition à la Chambre votera la confiance au gouvernement Wilmès II (MR, Open VLD, CD&V). L’exécutif fédéral pourra sortir des affaires courantes et obtiendra les pouvoirs spéciaux afin de combattre le Covid-19. Pour six mois au moins, une relative unité nationale sera la règle.