Cela fait maintenant quatre ans que le parcours d’intégration pour primo-arrivants doit être obligatoire à Bruxelles. La Région avait adopté, en 2017, (via la Cocom) une ordonnance qui l’y engageait. Elle rejoignait ainsi la Flandre et la Wallonie, où ce parcours est obligatoire respectivement depuis 2003 et 2016.

Dans son dernier Courrier hebdomadaire, le Crisp (Centre de recherche et d’information en sciences politiques) revient sur ce parcours d’intégration et son obligation, sujet politiquement sensible qui devrait revenir à l’agenda cette année.