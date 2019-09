Un tuyau pour ses étudiants en philosophie politique : “Pourquoi Trump a-t-il battu Clinton ?” Laurent de Briey, professeur à l’Université de Namur et maître à penser de la refondation du CDH, s’essaye à une réponse. “Donald Trump a fait de la politique là où Hillary Clinton a voulu gérer les affaires, exercer le pouvoir.”

“Depuis Thatcher, on attendait des politiques qu’ils soient de bons gestionnaires, développe-t-il. Si leurs politiques étaient efficaces, cela se traduisait par de bons chiffres macroéconomiques, comme la baisse du chômage ou la croissance du PIB. Yves Leterme (CD&V) avait fait campagne sur la goed bestuur, la bonne gestion. Mais ce qu’il faut pour gagner une élection, aujourd’hui, c’est retrouver l’essence de la politique, à savoir la capacité de représenter les gens. Trump l’a fait. Il a porté la colère d’une partie de la population. Les gens doivent à nouveau sentir que leur voix est entendue. C’est pour cela que les populistes sont beaucoup plus forts. Il est plus facile d’incarner les peurs que les espoirs…”

(...)