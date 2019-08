Tom Van Grieken, le fringant président du Vlaams Belang, a réussi un tour de force : avoir boosté la présence de son parti sur le web. Blogs, comptes twitters et autres médias "très sociaux" continuent d’y décliner une propagande identitaire sans précédent. Selon De Standaard, le coût de l’opération charme et choc sur la Toile pendant la campagne électorale s’est élevé à… 600 000 euros. Et la vapeur ne s’est pas inversée au lendemain du 26 mai, bien au contraire.

(...)