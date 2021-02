Impossible d’être exhaustif, tant les recommandations formulées par les quinze groupes politiques qui composent l’hémicycle bruxellois sont nombreuses. Ce jeudi, le travail parlementaire entre en effet dans une phase importante dans le contexte de la crise sanitaire qui doit aboutir, le vendredi 5 mars, à un débat et au vote d’un rapport final sur la gestion de l’épidémie. Pour tenter de détecter ce qui n’a pas ou mal fonctionné à Bruxelles durant la première vague de contaminations et d’améliorer le processus "pour la prochaine fois", les députés de la majorité (les socialistes, les verts, l’Open VLD et Défi) et de l’opposition ont couché sur papier des centaines de recommandations à l’adresse du gouvernement Vervoort. Comment sauvegarder le contrôle parlementaire en temps de crise ? Comment s’assurer de la proportionnalité des mesures sanitaires restrictives des libertés fondamentales ? Comment mieux calibrer les aides économiques et les libérer plus rapidement ? Faut-il lancer des Assises du vieillissement dans la capitale ? Et cetera, et cetera.