Le Conseil national de sécurité vient de se terminer. De nouvelles mesures vont être annoncées par la Première ministre Sophie Wilmès lors de la conférence de presse. Selon une source proche du gouvernement, le confinement serait prolongé jusqu'au 19 avril. Suivez la conférence de presse en direct dès qu'elle aura commencé.

Doit-on s'attendre, au-delà d'un prolongement des mesures de confinement et de distanciation édictées le 17 mars, à ce que le Conseil national de sécurité de vendredi après-midi débouche sur des mesures supplémentaires, plus strictes? "Nous allons voir la proposition des experts et des scientifiques", a brièvement indiqué à son arrivée le ministre-président de Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, qui a fustigé le comportement "irresponsable" de ceux qui ne respectent pas les mesures actuelles pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Aussi bien Pierre-Yves Jeholet que ses homologues bruxellois et wallon ont confirmé à leur arrivée à la réunion que la prolongation des mesures restrictives est en tout cas plus que probable. Mardi 17 mars, la Première ministre Sophie Wilmès avait édicté une deuxième salve (après celle du 12 mars) de restriction des déplacements et des contacts, valables jusqu'au 5 avril. Le prolongement au-delà de cette date est donc probable. La date du 19 avril a fuité. "Tout le monde pense qu'on ira au moins jusqu'après les vacances de Pâques" (20 avril, donc), avait déjà commenté Rudi Vervoort, tandis qu'Elio Di Rupo prenait pour exemple le début du mois de mai.

"Les chiffres sont tels que vraisemblablement nous sommes obligés de prolonger", a constaté Elio Di Rupo, qui a également laissé entendre que, le moment venu, il s'agira de sortir du confinement en "gradation": "on ne va pas tout rouvrir du jour au lendemain".

"Il y a des propositions pour aller plus loin", a exposé le ministre-président wallon sans les détailler. "Nous attendons l'avis des experts pour d'éventuelles mesures additionnelles".

Le Conseil national de sécurité, qui réunit la Première ministre, les ministres compétents, les ministres-présidents des Régions et Communautés ainsi que les représentants des instances publiques en charge de la crise, doit en effet d'abord prendre connaissance du dernier rapport des experts du "risk management group".

Sur le plan des sanctions, vis-à-vis des citoyens qui ne respectent pas les précautions comme le fameux maintien d'1,5m de distance entre personnes, Rudi Vervoort, Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet semblent être sur la même longueur d'onde: il faut tout faire pour imposer le respect des règles. "Il faut être dur à l'intention des personnes qui ne les respectent pas", a lâché Pierre-Yves Jeholet, tandis que Rudi Vervoort plaide pour "faire respecter au maximum, quitte à ce qu'il y ait des sanctions administratives lourdes".