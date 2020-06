La libérale n'a pas encore donné de réponse aux socialistes mais, selon les premières informations, elle trouverait "trop tôt" de prendre le relais. Elle ne voudrait pas entamer des négociations sur une base trop fragile, alors que le pays fait encore face à l'épidémie de coronavirus.

Le duo a alors exposé un plan qui leur semblait réalisable sur la base de ses observations et qui permettrait de mettre sur un pied un gouvernement rapidement. Magnette et Rousseau ont estimé que Sophie Wilmès était la personne la mieux placée pour passer à la prochaine étape et avancer dans les négociations fédérales.