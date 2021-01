Le président du s.pa, Conner Rousseau a été testé positif au coronavirus. Il a annoncé lui-même la nouvelle sur son compte Instagram.

"Je me suis levé ce matin avec des symptômes légers", raconte-t-il. "Je suis alors allé chez le médecin et me suis fait tester". "Le verdict n'est pas bon. J'ai été testé positif au Covid-19", fait-il savoir, en expliquant qu'il se sentait dans un état grippal.

Conner Rousseau va s'isoler pendant 7 jours chez lui, comme le veut la procédure, informe-t-il.