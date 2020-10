Contaminée par le coronavirus, Sophie Wilmès admise aux soins intensifs Politique belge Rédaction L'ancienne Première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a été admise ce mercredi soir aux soins intensifs. Son état est stable, selon nos informations.

© BELGA

Sophie Wilmès, ministre (MR) des Affaires étrangères et ex-Première ministre, 45 ans, avait annoncé avoir été testée positive au Covid-19 ce samedi.



Rattrapée par le virus, Sophie Wilmès avait précisé que la source de son infection était "probablement le cercle familial", dont on sait par ailleurs qu'il est de très loin le premier vecteur des contaminations.



Elle avait annoncé vendredi dernier qu'elle présentait des symptômes "suspects" et s'était mise en quarantaine dans l'attente des résultats. Elle n'avait ainsi pas pu participer physiquement au comité de concertation.



On apprend désormais que Sophie Wilmès, qui était symptomatique, a été hospitalisée aux soins intensifs. "Son état est stable, elle est consciente et elle est bien prise en charge."



"Elle a besoin d'un encadrement médical et a été hospitalisée sur conseil de son médecin. Un suivi attentif et très professionnel du personnel médical est réalisé", nous précise encore son porte-parole.



Son successeur au 16 rue de la Loi, Alexander De Croo, lui a apporté son soutien, ce jeudi. "Je te souhaite un prompt rétablissement, a écrit le Premier ministre sur Twitter. Tous ensemble, nous vaincrons le Covid-19."