Au début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, plusieurs gouvernements (fédéral, bruxellois et wallon) s’étaient vu octroyer par leur Parlement des pouvoirs spéciaux qui leur permettaient d’agir plus vite qu’en temps normal puisqu’ils pouvaient prendre des mesures d’urgence sans attendre un vote du pouvoir législatif. Avec la crise qui repart de plus belle, que vont faire les différents niveaux de pouvoir ?