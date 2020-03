Toute langue évolue avec son temps. Elle le suit fidèlement, s’y conforme, et le restitue avec le léger décalage qui caractérise les traductions. Mais le néerlandais, et sans doute davantage celui qu’on pratique en Flandre qu’aux Pays-Bas, semble parfois devancer son temps tant sa faculté d’adaptation paraît prodigieuse. Comme s’il était moins surveillé que le français et qu’il jouissait d’une liberté sans entrave.