La météo radieuse, presque indécente, de ces derniers jours pousse certains Belges à enfreindre les règles en matière de confinement actuellement en vigueur sur le territoire du pays. Depuis l’annonce officielle, mardi dernier, des mesures drastiques - le confinement en tête - prises par le gouvernement Wilmès dans la lutte contre la propagation du coronavirus, une règle unique prévaut pour l’ensemble des espaces publics non récréatifs du royaume : ils restent ouverts à la population. Cette dernière est toutefois tenue de respecter à la lettre les règles strictes en matière de distanciation sociale (jogging autorisé ; attroupement de personnes interdit, distance d’1,50 mètre à respecter entre chaque personne, etc.). Tombent donc également sous le coup de cette règle les parcs et les voies de Ravel.