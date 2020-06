En Flandre, les entreprises et les indépendants qui, à la réouverture de leur entreprise ou commerce, voient leur chiffre d'affaires baisser de plus de 60% par rapport au même mois de l'année précédente en raison de la crise du coronavirus pourront bénéficier d'une prime régionale de 2.000 euros supplémentaires.

Les établissements qui restent fermés, comme les cinémas ou les discothèques, pourront par ailleurs continuer à percevoir l'indemnité journalière de 160 euros, a annoncé lundi la ministre flamande de l'Economie, Hilde Crevits. L'indemnité journalière accordée par le gouvernement flamand devait s'arrêter le 12 juin. Elle a donc été prolongée jusqu'au moment où les établissements concernés seront autorisés à rouvrir.

Une prime supplémentaire de 2.000 euros sera par ailleurs octroyée aux entrepreneurs et indépendants dont le chiffre d'affaires a baissé de plus de 60% à la réouverture de leur entreprise ou commerce, par rapport au même mois un an plus tôt, a précisé la ministre.