Quatre vols sont encore prévus cette semaine pour rapatrier des ressortissants belges qui se trouvent à l'étranger et souhaitent rentrer au pays à la suite de la pandémie de coronavirus, a indiqué mercredi le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Ces vols de rapatriement partiront pour le Niger, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo (RDC) en Afrique ainsi que pour la République dominicaine et la Colombie en Amérique centrale et du Sud, a-t-il précisé dans un communiqué.

Des ressortissants belges pourront également prochainement embarquer à Tunis sur un vol commercial supplémentaire facilité par la Belgique.

Selon M. Goffin, des Belges continuent aussi à revenir au pays à bord de vols affrétés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Notamment depuis le Népal, d'où viennent de revenir une trentaine de Belges, a précisé M. Goffin (MR) - qui est également ministre de la Défense -, dans le point quotidien qu'il fait sur la situation des rapatriements.