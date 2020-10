Pour ce faire, la majorité Vivaldi a largement modifié et amendé une proposition de loi qui figurait à l'ordre du jour.

Le texte initial visait à permettre aux indépendants et aux aidant proches d'être indemnisés par leur assurance maladie dès le premier jour de leur arrêt maladie et non à partir du jour où un certificat médical était établi. Cette disposition a bien été adoptée et sera en vigueur pour les mois d'octobre, novembre et décembre. La Chambre travaillera ensuite à un nouveau texte pour rendre cette mesure structurelle à partir du 1er janvier 2021.

Le texte a été fortement élargi. La commission des Affaires sociales a été convoquée parallèlement à la séance plénière afin d'y travailler. Plusieurs amendements ont été approuvés, permettant ainsi la validation de l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur l'organisation des élections sociales par correspondance ou de manière électronique. La loi amendée valide aussi l'accord intervenu mercredi en Conférence Interministérielle Santé de rendre la répartition des patients entre hôpitaux contraignante.

Un autre amendement adopté vise à supprimer le plafond de 475 heures de travail pour les étudiants jobistes actifs dans les secteurs de la santé et de l'enseignement jusqu'à la fin du premier trimestre 2021.

Adoption des derniers douzièmes provisoires de l'année 2020

La Chambre a également approuvé jeudi le projet de loi comprenant les crédits provisoires pour les mois de novembre et de décembre. Il s'agit des derniers d'une période commencée à la fin 2018 quand le gouvernement Michel est tombé sans qu'un budget 2019 n'ait pu être voté. Pour 2021, le fédéral disposera d'un nouveau budget, concocté par le nouveau gouvernement d'Alexander De Croo. Depuis la chute du gouvernement Michel à la fin 2018, l'Etat fonctionne au rythme des douzièmes provisoires, soit la poursuite du budget 2018 par tranches mensuelles. Ces crédits provisoires permettent à l'État fédéral de fonctionner en l'absence d'un budget en bonne et due forme.

Pour la fin 2020, un amendement a été apporté par la nouvelle majorité pour doter d'un milliard supplémentaire la provision interdépartementale constituée pour faire face au coronavirus. Il s'ajoutera aux trois milliards déjà votés cette année.

La technique des douzièmes provisoires fait en sorte qu'en principe, on reproduit le dernier budget voté découpé en douze tranches. Les circonstances, en particulier la crise du coronavirus, a impliqué un écart de 20 milliards d'euros par rapport au dernier budget 2018 ajusté, selon les calculs de la Cour des comptes.

Pour le budget 2021, la Belgique doit remettre son épure budgétaire à la Commission européenne d'ici la fin du mois et la Chambre approuvera au mois de décembre un budget qui se sera fait attendre durant deux ans. La secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) a indiqué que les travaux étaient toujours en cours, assurant que les documents envoyés à l'Europe seront immédiatement transmis aux députés en toute transparence.

Le président de la Chambre siégera désormais au comité de gouvernance de l'institution

La Chambre a adopté jeudi une proposition de modification du règlement de la Chambre déposée par la majorité Vivaldi. Désormais, la présidente de la Chambre siègera également au sein du comité de gouvernance, qui passe dès lors de 5 à 6 membres. Le Comité de gouvernance fait partie intégrante du Bureau et était composé jusqu'ici des trois vice-présidents et de deux membres du Bureau de la Chambre. Il est chargé de la préparation des décisions du Bureau ainsi que du suivi de l'exécution de ces décisions, détaille la Chambre du son site internet. Le comité de gouvernance établit aussi le projet de budget et le projet de comptes de la Chambre.

Avec le vote de cette modification, le nombre de membres passe de 5 à 6. En cas de partage des voix, la voix de la présidente de la Chambre sera prépondérante. Cette modification vise à assurer un meilleur suivi des travaux, selon la majorité.