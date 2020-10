Face à l'ampleur de la pandémie, l'exécutif régional a en effet décidé de créer une cellule dédiée à la lutte contre le virus. Médecin spécialiste, détenteur d'un doctorat de l'Université Libre de Bruxelles et d'un MBA en Executive Health de l'École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, Professeur d'université, Yvon Englert a été successivement Chef de service à l'hôpital Érasme, directeur du Laboratoire de recherches en reproduction humaine, doyen de la faculté de médecine puis Recteur de l'ULB. Il a également présidé le conseil d'administration du FNRS.

Avec la cellule qu'il dirigera, Yvon Englert jouera un rôle de conseil scientifique et de représentation du gouvernement.

Il sera notamment chargé d'assurer et de renforcer le suivi quotidien de l'épidémie, de formuler des propositions quant aux mesures à adopter pour enrayer la propagation du virus, de favoriser une communication claire et transparente vis-à-vis des citoyens concernant les mesures de protection à appliquer, et ce en collaboration avec les équipes des cabinets concernés, de l'AViQ et des services administratifs wallons, précise le gouvernement.