Le conseil des ministres a donné vendredi son feu vert au lancement d'un marché public relatif à une campagne d'information portant sur les mesures prises par les autorités fédérales, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, a-t-il annoncé samedi. Un premier marché avait été attribué à une agence de communication, avec des services complémentaires limités aux actions de communication liées au phases 1 et 2, et qui se terminent fin juin 2020.

Mais le groupe d'experts pour la stratégie de sortir du confinement (GEES) demande l'accompagnement des citoyens jusqu'à la fin de l'année avec une communication claire, forte et cohérente. "C'est d'ailleurs une des cinq conditions posées par les experts pour passer en déconfinement progressif. Il importe, dès lors, de lancer un nouveau marché pour soutenir les actions des autorités publiques en matière de communication. Pour éviter toute rupture, ce nouveau marché doit pouvoir être attribué début juillet 2020", indique le gouvernement fédéral.

Cette nouvelle campagne visera à informer la population sur les mesures prises par les autorités, dont "les six règles d'or"; informer et accompagner la population face aux mesures de déconfinement en vue de susciter l'adhésion; encourager un comportement solidaire et responsable dans le cadre d'une démarche de prévention de santé publique; faire participer les citoyens à la réalisation des objectifs sociétaux dans la gestion de la crise et la prévention; et informer différents groupes spécifiques sur les mesures sociales, économiques ou autres que le gouvernement fédéral prendra dans les mois à venir.

"Vu les circonstances, cette campagne doit être évolutive, flexible et réactive. Le marché porte sur la conception de la campagne, la production et l'achat média", ajoute le gouvernement.

La campagne aura une durée de trois mois (de juillet à septembre 2020). Une prolongation éventuelle, mais non obligatoire de 3 mois (de octobre à décembre 2020), est prévue.