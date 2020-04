Plus de 600 ressortissants belges qui se trouvaient à l'étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de coronavirus ont été rapatriés ces derniers jours sur des vols spéciaux organisés par les Affaires étrangères, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin.

"Hier (jeudi) après-midi, en plus d'un vol depuis Alger, un vol humanitaire a eu lieu depuis Alicante (sud-est de l'Espagne). Ce dernier a permis de rapatrier prioritairement des personnes plus âgées et en moins bonne santé", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Vendredi matin, un vol en provenance de Kinshasa a atterri à Bruxelles, via une escale à Lubumbashi (sud-est de la République démocratique du Congo), a ajouté M. Goffin (MR), qui est aussi ministre de la Défense.

Deux cents Belges rentreront aussi samedi de Lima, la capitale péruvienne.

"Ces derniers jours, grâce à l'intervention de nos ambassades sur place, plus de 700 Belges ont également pu rentrer chez eux via des vols de rapatriements organisés par nos partenaires européens", a ajouté le ministre dans le point quotidien qu'il fait sur la situation.