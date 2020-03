Dans un entretien avec De Zondag, la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) se dit satisfaite du fait que les Belges suivent bien les mesures dans cette crise du coronavirus.

Selon la ministre, nous devrons pourtant encore continuer à prendre sur nous pendant un certain temps. "Cette situation se poursuivra pendant au moins huit semaines", explique De Block. "Nous voulons éviter que trop de personnes soient admises dans nos hôpitaux à la fois." C'est pour cela que des mesures fortes ont été prises afin de permettre de lisser la courbe des contamination. "Ce que nous demandons aux gens n'est pas facile. Nous devons ajuster nos habitudes quotidiennes. Mais il n'y a pas d'autre moyen."

Pas de réel "lockdown"

Selon Maggie De Block, on ne peut pas parler de "lockdown" en Belgique parce que les déplacements sont toujours autorisés. Le confinement tel qu'on le connait actuellement n'est pas aussi dur qu'en France, où une attestation est nécessaire pour sortir de chez soi. La ministre souligne la rapidité avec laquelle ces mesures ont été prise : "Nous avons pris des mesures plus rapidement que dans d'autres pays. Un pays doit prendre les premières mesures drastiques au plus tard quatre semaines après la propagation du virus. Nous l'avons déjà fait après deux semaines".

Le conseil de la ministre reste le même: "restez chez vous".