Le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a confirmé l'information, précisant que cette réunion était déjà programmée depuis le comité de concertation du 16 octobre dernier. Le 16 octobre dernier, le comité de concertation avait prévu une évaluation deux semaines plus tard des mesures qu'elle venait de prendre, notamment le couvre-feu de minuit à 05h00 du matin sur l'ensemble du territoire belge et la fermeture de l'Horeca. De nouvelles dispositions ont toutefois été prises depuis lors.

Un nouveau comité de concertation, rassemblant le fédéral et les entités fédérées, s'est en effet réuni jeudi dernier dans la soirée. Les mesures prises avaient été communiqués vendredi matin, dont la mise en place de restrictions dans le domaine du sport ou l'organisation de cours à distance dans l'enseignement supérieur. Depuis lors, la Wallonie et Bruxelles ont encore pris des mesures plus strictes. Les autorités flamandes se réunissent pour leur part ce mardi.

En commission santé de la Chambre, le ministre Frank Vandenbroucke a indiqué son indisponibilité à répondre aux questions des députés lors d'une séance qui était programmée vendredi après-midi. Cette réunion de la commission Santé aura lieu pendant la semaine de congé de Toussaint.