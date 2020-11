Le gouvernement fédéral va octroyer une prime d'encouragement de 985 euros brut au personnel hospitalier travaillant à temps plein de septembre à novembre (BIEN: de septembre à novembre), annonce samedi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a). Elle sera versée avant le 31 décembre. Un montant adapté est prévu pour les personnes exerçant à temps partiel. Le chèque de consommation de 300 euros a lui, été élargi à l'ensemble du personnel soignant fédéral. Le Conseil des ministres du 6 novembre dernier a décidé de débloquer un budget unique de 200 millions d'euros pour octroyer cette prime d'encouragement exceptionnelle au personnel hospitalier. Elle s'ajoute à l'accord conclu avec les partenaires sociaux il y a quelques semaines de cela, et signé officiellement jeudi, sur une somme de 600 millions d'euros. Le texte prévoit des investissements structurels et durables dans des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail pour l'ensemble du personnel soignant, rappelle le ministre.

"Tous ces hommes et ces femmes dans nos hôpitaux méritent cette prime d'encouragement pour les efforts exceptionnels qu'ils fournissent. Non pas parce qu'ils le demandent, mais bien parce qu'ils le méritent du fait que, pour la deuxième fois, ce sont eux qui tiennent notre pays debout", affirme-t-il, cité dans un communiqué.

"Nous voulions absolument récompenser notre personnel hospitalier pour son implication surhumaine. Et je pense non seulement aux infirmiers et aux infirmières, mais aussi à ceux et celles qui assurent l'entretien, la logistique ou encore les tâches administratives dans nos hôpitaux. Tous ces hommes et ces femmes qui réalisent des exploits depuis déjà de nombreuses semaines. Je remercie aussi explicitement les partenaires sociaux d'avoir transformé ce montant en propositions concrètes aussi vite", complète Frank Vandenbroucke.

Le gouvernement a par ailleurs décidé d'élargir le chèque de consommation de 300 euros à l'ensemble du personnel soignant fédéral. Il pourra être dépensé jusque fin 2021 dans les secteurs de la culture, du sport, de l'horeca et du commerce de détail.