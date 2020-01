Retour dans les coulisses de la politique fédérale. Nous sommes vendredi de la semaine dernière. Une coalition Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V) est en vue. Durant cette journée, les informateurs royaux ont prévu de rencontrer le président de la N-VA, Bart De Wever, et le président du PS, Paul Magnette. L'idée est d'annoncer au leader des nationalistes flamands que sa formation ne pourra pas être retenue dans le processus de formation gouvernementale à venir. Tout en écoutant Bouchez et Coens, Bart De Wever laisse poindre un sourire mystérieux. Les informateurs sont intrigués.