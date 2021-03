Le dépouillement des votes aura lieu jeudi. Si l'issue du scrutin ne fait aucun doute, le taux de participation et l'ampleur de l'adhésion des quelque 11.000 militants socialistes liégeois au fils de Michel Daerden seront bien scrutées.

Frédéric Daerden est soutenu par plusieurs personnalités socialistes liégeoises influentes, tels que le bourgmestre de la Cité ardente et ancien président de la fédération liégeoise, Willy Demeyer.

"Être candidat à une élection, c'est toujours prendre un risque", avait pointé M. Daerden dans une de ses vidéos de campagne. "Serais-je capable de mobiliser largement autour de mon projet ? Pourrais-je incarner les aspirations de renouveau des socialistes liégeois ? La période que nous traversons ne permet plus de tergiversations", avait-il poursuivi.

L'image du PS liégeois a pâti de l'affaire Nethys, récemment revenue sur les devants de la scène avec les inculpations de Stéphane Moreau et Pierre Meyers, anciens administrateurs de Nethys, ainsi que François Fornieri, CEO de Mithra et ex-président du comité de rémunération de Nethys notamment, ou encore les licenciements du CEO de Liege Airport, Luc Partoune, ou du comité de direction d'Ogeo Fund.

Frédéric Daerden dit aspirer à plus de transparence et espère mobiliser ses militants pour co-construire "un projet ambitieux de renouveau et une équipe rassembleuse". Il souhaite que Liège retrouve un rôle moteur.

Le ministre francophone du Budget succèdera à l'échevin en charge de la Culture à Liège, Jean-Pierre Hupkens, à la tête de la fédération. M. Hupkens avait lui-même succédé à Willy Demeyer, qui avait fait un pas de côté en 2017 à la suite de l'affaire Publifin.