Patrick Dupriez, l’ancien coprésident d’Écolo et actuel président d’Etopia, le centre de recherche en écologie politique, se livre pour La Libre à un exercice de prospective : quarante années viennent de passer, mais Écolo a-t-il encore de l’avenir ? "Tant que l’ensemble du système politique n’aura pas intégré une pensée qui montre que tout est relié - la justice sociale et environnementale, le court et le long terme, l’importance de prévenir plutôt que de guérir, nos interdépendances planétaires - on aura besoin des partis écologistes", analyse-t-il.