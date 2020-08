L'anversois Dave Sinardet, politologue à la VUB, revient pour nous sur le probable échec de la mission De Wever-Magnette....

Nouvelle séquence importante dans ces négociations. Si la « paars-geel » (PS et N-VA), sollicitée par pas mal de partis jusqu’il y a peu, vole en éclats, cela va remettre le CD&V au centre des regards…

Oui, de fait mais pas uniquement. Ce qui est certain, c’est que la séquence importante qu’on a connue avec le communiqué de presse commun des verts (Ecolo et Groen) et des bleus (Open VLD et MR) a fait éclater cette bulle des 5. C’est stratégiquement plutôt bien vu, car cela permet à deux familles politiques de revenir dans le centre du jeu.