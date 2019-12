Frédéric Chardon et Antoine Clevers

Les libéraux estiment qu'un gouvernement fédéral autour du PS et de la N-VA est impossible. Ils semblent privilégier un arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes) élargi au CD&V."Ça va faire un an que le gouvernement Michel est tombé. Il est temps de prendre le taureau par les cornes", commence David Clarinval, le nouveau vice-Premier ministre MR, dans ses bureaux de la Tour des Finances, à Bruxelles. Interview.

La mission des nouveaux informateurs Coens (CD&V) et Bouchez (MR) vise à démontrer que la seule coalition fédérale possible, c’est l’arc-en-ciel élargi au CD&V, non ?