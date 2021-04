David Clarinval : "On n’aide pas les indépendants en les incitant à l’illégalité" Politique belgeInterview Frédéric Chardon et François Mathieu

© JC Guillaume

Le ministre des Indépendants et PME David Clarinval (MR) assure ne pas privilégier l’Horeca. Des mesures seront encore prises, en soutien et en solvabilité, au fur et à mesure des réouvertures. Il minimise les tensions existantes au sein du gouvernement fédéral à l’égard du calendrier de déconfinement.