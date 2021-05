Alexander De Croo appelle toutes les personnes qui reçoivent une invitation pour se faire vacciner à le faire le plus rapidement possible.

Ce jeudi, le nombre de patients corona en soins intensifs est tombé à 491. Pour la première fois depuis longtemps, nous sommes maintenant sous la barre des 500. "C'est une bonne nouvelle", a réagi le Premier ministre De Croo. "Cela signifie non seulement moins de personnes gravement malades et moins de pression sur les prestataires de soins dans nos hôpitaux. Mais cela nous rapproche également d'une vie normale pour chacun d'entre nous." Comme nous le savons, ce seuil de 500 avait été introduit pour alléger certaines mesures.

"Ces progrès sont sans aucun doute le résultat des vaccinations", a poursuivi le Premier ministre. "Cela devrait motiver toute personne recevant une invitation à se faire vacciner dans les prochaines semaines à le faire le plus rapidement possible. Plus de personnes protégées par la vaccination signifie moins d'inquiétude et, pour nous tous, plus de liberté."