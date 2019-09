PS et N-VA se sont vus récemment. Officiellement, il ne s'agissait que d'une rencontre entre les formateurs des gouvernements régionaux, Jan Jambon et Elio Di Rupo. Mais Bart De Wever, Theo Francken et Paul Magnette les ont rejoints pour évoquer la situation au Fédéral, rapporte mardi Het Laatste Nieuws. Lundi, à l'occasion de la présentation des accords conclus entre le PS, le MR et Ecolo en vue de la formation des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Elio Di Rupo a déclaré qu'il n'excluait pas de discuter avec la N-VA, à condition que la question du confédéralisme ne soit pas abordée.

Mais en réalité, le président du PS a déjà rencontré son homologue de la N-VA. Il y a peu, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont en effet réuni les formateurs des gouvernements régionaux, Elio Di Rupo et Jan Jambon. Bart De Wever, Theo Francken et Paul Magnette étaient également présents. Il ne serait pas étonnant que les discussions aient dès lors dépassé le cadre des Régions, estime Het Laatste Nieuws qui voit dans cette rencontre "une première étape".