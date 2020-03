Bart De Wever, en sa qualité de bourgmestre d'Anvers, a affirmé mardi soir qu'il ne pouvait interdire aucun événement uniquement sur base d'un avis, après la recommandation du gouvernement fédéral d'annuler les événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur. Le président de la N-VA dit attendre le résultat des discussions entre la gouverneure Cathy Berx et le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. La salle anversoise De Roma a elle déjà fait savoir que toutes les activités qui y sont prévues se dérouleront normalement. Bart De Wever dit avoir déjà informé la gouverneure et le ministre De Crem de son avis sur la question, à savoir qu'il ne peut "interdire des événements à Anvers que sur base d'une ligne de conduite claire et objective formulée par les autorités fédérales, et non sur base d'un avis". "Si une telle ligne de conduite est donnée, il faudra qu'elle soit accompagnée d'un fonds d'indemnisation pour éviter un bain de sang économique au secteur et à tous les sous-traitants", estime-t-il encore.

Pour rappel, le conseil du gouvernement fédéral d'annuler les événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur a été décidé lors du conseil national de sécurité, réunissant les autorités fédérales et fédérées, sur base de recommandations des experts, dans le but de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Il ne s'agit pas d'une interdiction totale car seul le bourgmestre peut prendre la décision effective d'annulation, a précisé la première ministre Sophie Wilmès.