Demain, la démocratie belge pourrait prendre plusieurs visages © Belga Politique belge Bosco d'Otreppe

L’époque est pleine de paradoxes. Jamais plus qu’aujourd’hui, au cœur d’un monde globalisé, le pouvoir politique n’a dû prendre des décisions aussi complexes et urgentes. Réguler l’économie mondiale, répondre aux défis migratoires ou encore enrayer les dérèglements climatiques imposent aux instances nationales et supranationales des discernements inégalés. Dans un contexte de crise, serait-il l'heure de donner plus de pouvoir aux citoyens?