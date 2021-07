Ihsane Haouach a remis sa démission, ce vendredi 9 juillet. Depuis lors, les rumeurs vont bon train concernant les raisons qui ont poussé la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH) à faire un pas de côté. Cette dernière a expliqué que son choix faisait suite, notamment, à des attaques incessantes à son égard sur les réseaux sociaux. Mais, selon plusieurs sources, des liens auraient été établis par la Sûreté de l'Etat entre Ihsane Haouach et des membres des Frères musulmans. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), va être entendu ce lundi 12 juillet en Commission Santé et Egalité des chances pour apporter quelques éclaircissements au sujet de la polémique qui ne cesse d'enfler. Sarah Schlitz, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, prendra également la parole.

Unanimement, les différents groupes politiques du parlement ont demandé d'entendre les deux ministres.