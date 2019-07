"Mon départ était mûrement réfléchi, bien avant les élections régionales", lance d'emblée Nadia El Yousfi à la RTBF. La député bruxelloise, ancienne travailleuse sociale, avant de se lancer dans une carrière politique, affiliée au parti socialiste, a décidé jeudi de quitter le groupe PS au Parlement bruxellois. Elle siège comme indépendante depuis lors. De ce fait, seuls 16 députés socialistes siègent à ce jour au Parlement, contre 15 pour Ecolo.

Quelles sont les raisons qui ont poussé Nadia El Yousfi a se mettre en marge du PS? "C’est un long processus, une observation qui date. (...) Quand nous observons une contradiction entre des paroles et des actes, cela n’est plus acceptable. Quand on constate une opacité croissante, de la confection de la liste pour les dernières élections régionales à aujourd’hui, quand on observe une démocratie interne absente et flagrante sans échange ni dialogue sur des débats importants de société, quand on constate l’absence de débats entre les élus et les militants, cela n’est plus acceptable…", rétorque-t-elle. "Quand des décisions sont prises, parfois la veille, par un petit groupe et puis que nous devons juste appuyer sur un bouton pour valider, cela ne va pas", complète la femme politique.

Qui vise-t-elle? "Je vise la direction de cette fédération. Madame Onkelinx notamment mais aussi les personnes autour d’elle", précise-t-elle, ajoutant que c'est Laurette Onkelinx qui porte la parole du parti en région bruxelloise.

Au cours de cette interview, la députée originaire de Forest balaye d'un revers de la main une des raisons de son départ, évoquée précédemment, à savoir, son souhait d'occuper le poste de secrétaire de l'assemblée de la Cocof. Quant à la nomination surprise de Nawal Ben Hamou au poste de secrétaire d'Etat régional, au détriment de Fadila Laanan, elle s'explique: "Personnellement, je n’ai jamais été demandeuse d’un poste de secrétaire d'Etat : c’est clair et net ! Mais le citoyen a opéré des choix de personnes comme Rudi Vervoort, Fadila Laanan, Rachid Madrane… (...)", explique-t-elle, tout en ajoutant: "Aller chercher d’autres personnes (Nawal Ben Hamou) c’est un dysfonctionnement qui met à mal ces mêmes personnes qui n’ont rien demandé."

Nadia El Yousfi précise que son choix n'est pas forcément définitif: "Je n'ai pas encore envoyé de lettre au parti...Aujourd’hui, je veux que mon départ serve d’électrochoc. J’attends des promesses de la part de la future direction de la Fédération bruxelloise du PS. Je laisse la porte ouverte. Mais je veux connaître ses propositions concrètes afin que le dialogue puisse revenir au sein de cette formation politique."